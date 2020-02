Trivium opublikował niepokojący klip zapowiadający nową płytę. Fabuła niczym z "Piły"

Grupa Trivium ogłosiła właśnie, że już 24 kwietnia 2020 roku ukaże się ich dziewiąty album studyjny zatytułowany "What the Dead Men Say". Materiał zostanie wydany pod barwami wytwórni Roadrunner Records.

Matt Heafy zapowiedział album słowami:

" "What the Dead Men Say" wyraża wszystko, czym jest Trivium. Na tym albumie można usłyszeć to z czego składał się zespół w przeszłości, co ma w sobie teraz i co będzie miał kiedyś. Takie brzmienie udało nam się zawrzeć w jednej płycie. "

Gitarzysta Corey Beaulieu dodał:

" Chcieliśmy zbudować płytę na fundamencie, który stworzyliśmy na poprzednim wydawnictwie. Płyta dzięki temu, że zawiera wszystkie elementy naszego grania, łącznie z tymi, które jeszcze chcemy rozwinąć, doprowadziła do szybkiego pisania. Silne inspiracje, szybki proces tworzenia i nagrywania - to wszystko oddaje energię zespołu. "

Trivium z klipem do "Catastrophist"

Najnowsze wydawnictwo kapeli promuje singiel "Catastrophist". Utwór doczekał się również teledysku z bardzo ciekawą fabułą wyreżyserowanego przez Ryana Mackfalla. Bohaterka obrazu budzi się w lesie otoczona tajemniczymi przedmiotami i kamerami. Przez gąszcz drzew prowadzi ją lina, która daje nadzieję na wydostanie się z przerażającej sytuacji. Po drodze kobieta musi pokonywać przeszkody i wykorzystywać kolejne napotkane narzędzia. Jej poczynania są nagrywane i na żywo oglądane przez zespół w ciemnym pomieszczeniu. Niektórym opowieść, zagadka i mroczny nastrój klipu może kojarzyć się z serią filmów "Piła", jednak dzieło Trivium jest zdecydowanie mniej brutalne i krwawe.

Teledysk do "Catastrophist" możecie zobaczyć poniżej:

Trivium - "What The Dead Men Say". Tracklista:

IX What The Dead Men Say Catastrophist Amongst The Shadows And The Stones Bleed Into Me The Defiant Sickness Unto You Scattering The Ashes Bending The Arc To Fear The Ones We Leave Behind

Zobacz też: Basista Trivium zadrwił z wypadku samochodowego Vince'a Neila