U znanego muzyka blackmetalowego zdiagnozowano raka. Współpracował z Celtic Frost, Satyricon czy Ministry

Anders Odden to muzyk, który w 1988 roku dołączył do jednej z pierwszych formacji blackmetalowych w Norwegii. Był to Cadaver, do którego wrócił w latach 90. Oprócz tego koncertował z Morbid Andel, Mayhem czy Celtic Frost, z którym współpracował od 2006 roku. Trzy lata później dołączył do koncertowego składu Satyricon, gdzie można usłyszeć go do dzisiaj na basie.

Anders Odden z Satyricon zachorował na raka

Muzyk opublikował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych smutną wiadomość. Okazało się, że Odden zachorował i czeka go poważna operacja. U artysty zdiagnozowano raka jelita grubego, a zabieg zostanie przeprowadzony 6 stycznia.

Anders podkreślił, że chciał poczekać z ogłoszeniem do chwili, gdy będzie już po operacji. Jednak otrzymał od swojego przyjaciela ze Szwecji i perkusisty Motorhead wyjątkowy film. Mężczyźni informują w nim, że zbierają pieniądze na walkę z rakiem, z którym zmagał się także Lemmy. Odden wzruszył się i uznał, że to pora na podzielenie się z fanami swoim problemem.

" 3 października 2019 roku zdiagnozowano u mnie raka jelita grubego. Od tamtego czasu przechodziłem chemioterapię, aby zmniejszyć guza do operacyjnych rozmiarów. Termin zabiegu zaplanowano na 6 stycznia 2020 roku. Lekarze zapowiedzieli, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i pozbędę się nowotworu. To będzie trudne, ale jestem gotowy. Życzę wam szczęśliwego nowego roku i do usłyszenia, kiedy już się rozprawię z chorobą. "

