19 listopada 2021 ukaże się jubileuszowa, winylowa reedycja jednego z najważniejszych albumów U2 - "Achtung Baby". Z okazji 30-lecia płyty fani otrzymają specjalną edycję albumu na dwóch płytach analogowych, a 3 grudnia światło dzienne ujrzy składający się z 50 utworów cyfrowy box.

U2 wyda reedycję "Achtung Baby" z okazji 30-lecia. Dostaniemy aż 22 wcześniej niepublikowanych nagrań

Album "Achtung Baby (30th Anniversary Edition)" dostępne będzie w wersji 2LP od 19 listopada. Na zestaw złoży się zremasterowana w 2018 roku wersja oryginalnej płyty oraz "Achtung Baby (Unter Remixes)". Tego samego dnia cały materiał ukaże się w formacie cyfrowym. Ponadto, na 3 grudnia zaplanowano składający się z 50 utworów cyfrowy box, w którym fani znajdą "Uber Remixes, Unter Remixes", utwory ze stron B singli, w tym 22 wcześniej niepublikowanych cyfrowo nagrań.

Z okazji jubileuszu "Achtung Baby", zespół nawiązał współpracę z rezydującym w Berlinie francuskim artystą Thierrym Noirem (pierwszym artystą, który namalował swe dzieło na Murze Berlińskim), tworząc specjalną instalację U2 x Thierry Noir w legendarnych studiach Hansa w dzielnicy Kreuzberg. Wystawę odwiedzić będzie można w dniach 19-26 listopada. To właśnie Noir, trzydzieści lat temu, pomalował dla U2 kultowe dziś trabanty, których zdjęcia trafiły na okładkę płyty oraz na trasę Zoo TV. W ramach nowego projektu, artysta na nowo pomalował trabanta, a także przygotował mural.

Fot. materiały prasowe Universal Music Polska

Materiał na siódmy studyjny album U2 powstawał przez sześć miesięcy w Hansa Studio w Berlinie oraz Windmill Lane w Dublinie. Nad brzmieniem czuwali stali współpracownicy zespołu - Daniel Lanois i Brian Eno oraz Steve Lillywhite, natomiast realizacją zajął się Flood. Płyta "Achtung Baby" miała premierę 18 listopada 1991 roku. Pierwszym singlem zapowiadającym dzieło był "The Fly", po którym ukazały się "Mysterious Ways", "One", "Even Better Than The Real Thing" czy "Who’s Gonna Ride Your Wild Horses".