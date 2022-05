U2 wystąpiło w kijowskim metrze na zaproszenie Zełenskiego. Dołączył do nich ukraiński muzyk [WIDEO]

Bono i The Edge niespodziewanie pojawili się w Kijowie i zagrali na stacji metra Chreszczatyk. Do muzyków U2 dołączył ukraiński wokalista Taras Topola z zespołu Antytila, który wstąpił do wojsk obrony terytorialnej. W sieci pojawiło się nagranie z ich występu.

Wojna w Ukrainie. U2 wystąpiło w kijowskim metrze na zaproszenie Załenskiego [WIDEO]

Muzycy U2 napisali na swoich social mediach, że wystąpili w Kijowie na zaproszenie prezydenta Zełenskiego:

Bono i The Edge zagrali m.in. utwory "Pride (In the Name of Love)", "With or Without You", "Sunday Bloody Sunday". Tego dnia wybrzmiał również cover "Stand by Me" Bena E. Kinga ze zmienionym tekstem - "Stand by Ukraine".

Jak podaje kultura.gazeta.pl, Bono przed wykonaniem "Angel of Harlem" powiedział, że nie ma dzisiaj miejsca, gdzie on razem z The Edge "woleli być bardziej niż we wspaniałym Kijowie":

Ukraińcy, walczycie dziś nie tylko o waszą wolność, walczycie też dla wszystkich nas, którzy kochamy wolność. Modlimy się o to, żebyście już wkrótce mogli cieszyć się pokojem.

Zobaczcie nagrania z niespodziewanego występu U2 w kijowskim metrze:

Do muzyków U2 dołączył Taras Topola z zespołu Antytila. Artyści zaśpiewali razem "Stan by Ukraine":

Wielu znanych muzyków wspiera Ukrainę - Wacław "Vogg" Kiełtyka z Decapitated wozi potrzebne leki na granicę, zespół Queen udostępnił nagranie koncertu z Ukrainy i ruszył ze zbiórką pieniędzy zaś Till Lindemann został wolontariuszem na dworcu w Berlinie.