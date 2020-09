Uczestnik talent show zachwycił jurorów coverem Zbigniewa Wodeckiego. Myśleli, że śpiewa kobieta

12 września 2020 roku ruszyła 11. edycja popularnego show The Voice of Poland. W programie utalentowani wokaliści muszą swoim śpiewem przekonać do siebie jurorów, którzy ich nie widzą. W najnowszej edycji talent show muzyków oceniają Urszula Dudziak, Edyta Górniak, Tomson i Baron oraz Michał Szpak.

The Voice of Poland 11: Uczestnik talent show zachwycił jurorów coverem Zbigniewa Wodeckiego

Michał Matuszewski zaprezentował jurorom cover "Zacznij od Bacha" z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. Uczestnik zagrał na pianinie i zaprezentował jazzową wersję słynnej piosenki. Jego delikatny głos poruszył wszystkich jurorów, którzy byli przekonani, że słyszą kobietę.

Zobaczcie ten występ:

Ostatecznie wszyscy jurorzy się odwrócili i zaprosili wokalistę do swoich drużyn. Michał zdecydował się dołączyć do grupy Urszuli Dudziak. Na co dzień wokalistka pracuje jako muzykoterapeuta w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie.

