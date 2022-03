Talent show dla wokalistów nadal cieszą się sporym zainteresowaniem widzów. Co rusz pojawiają się kolejne edycje, uczestnicy próbują zaskoczyć swoimi występami i wychodzi im to z różnym efektem. We francuskiej edycji The Voice pojawił się wokalista, który postanowił zaśpiewać utwór Nirvany. Jego wykonanie przeboju wywołało bardzo różne reakcje jurorów.

Uczestnik talent show zaskoczył coverem Nirvany. Takiej wersji "Come As You Are" nie słyszeliście! [WIDEO]

Uczestnik Stephen Di Tordo wyszedł na scenę, powiedział "let's fuck" i po chwili zaczął śpiewać "Come As You Are". Dlaczego wykrzyczał takie słowa przed występem - tego nie wiadomo. Jurorzy bardzo wsłuchiwali się w występ wokalisty, bo jego wersja hitu Nirvany mocno różniła się od oryginału. Jury było podzielone - połowa się odwróciła, druga połowa nie wiedziała, jak do końca ma ocenić taki cover.

Oglądaj

Interpretacja utwory i maniera wokalisty na scenie bardzo zaciekawiła jurorów. Uczestnikowi należą się brawa za tak odważny ruch i jesteśmy ciekawi, jak dalej potoczą się jego losy w programie. Może w następnym etapach również będzie decydować się na rockowy repertuar, który będzie serwować w zupełnie nowej wersji? Liczymy, że nie zrezygnuje z mocniejszych brzmień.