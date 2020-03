Uczniowie nagrali cover Męskiego Grania w ramach akcji "Zostaję w domu". Pokazali, jak wykorzystać kwarantannę

W związku z szalejącą na całym świecie epidemią koronawirusa, również w Polsce trwa akcja "Zostań w domu". Rząd, muzycy, aktorzy i artyści apelują za pośrednictwem social mediów o przestrzeganie zasad kwarantanny. Wszyscy solidarnie starają się uświadamiać ludzi o tym, jak ważne w walce z wirusem jest ograniczenie kontaktów z innymi do absolutnego minimum.

Cover Męskiego Grania w ramach akcji "Zostaje w domu"

Do akcji dołączyła się także Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dąbrowie Górniczej. Uczniowie z grupy Happy Choir działają razem nie od dzisiaj. Młodzi muzycy nagrali wesoły cover utworu "Początek" Męskiego grania już w 2018 roku. Wówczas w teledysku widzieliśmy śpiewającą młodzież spacerującą po ulicach miasta. Jednak jak poinformowała nas opiekunka akcji, Aleksandra Jabłońska-Błokowska - aktualnie tekst "Ja nie chcę iść pod wiatr" nabrał dla twórców całkiem nowego znaczenia.

Uczniowie pod opieką swojej kreatywnej nauczycielki stworzyli nowy obraz do coveru. Zaangażowali w akcję rodziców, innych pedagogów, absolwentów szkoły, a nawet półfinalistę tegorocznej edycji The Voice of Poland, Kasjana Cieślę. Wspólnie, w zaledwie jeden dzień, udało się im nagrać w domowych warunkach nowe kadry do teledysku. Młodzi aktywiści pokazali w swoich krótkich filmikach, co można robić podczas kwarantanny, a w opisie akcji podkreślili, dlaczego jej przestrzeganie jest tak ważne.

O szczegółach inicjatywy opowiedziała nam nauczycielka Aleksandra Jabłońska-Błokowska, która wyznała, że dzięki akcji młodzież mogła oderwać się od otaczających ich zmartwień oraz poczuć jedność z kolegami.

" Nasi młodzi wokaliści pokazują swoim działaniem nie tylko to, że można w domu spędzać czas, ale przede wszystkim, że można być razem w działaniu online! Jestem ich nauczycielem i doskonale wiem, że zostając w domach muszą obecnie mierzyć się ze stresem i obawiam o zdrowie swoich bliskich. Ten teledysk pozwolił im poczuć, że mimo odległości nie są sami. Udowodnił, że możemy ze sobą współpracować - a to wspaniała idea (...) Ten domowy teledysk jest dowodem, że szkoła nie kończy się w jej budynku. "

Domowy, uczniowski klip stworzony do coveru Męskiego Grania możecie obejrzeć poniżej:

