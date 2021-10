Uczniowie z Dąbrowy Górniczej nagrali cover Korteza. Utwór pokazał samotność dzieci w czasie pandemii [WIDEO]

Happy Choir Skłodowska to chór działający w Prywatnej Szkole Podstawowej i Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dąbrowie Górniczej. Po praktycznie ponad roku nauki zdalnej uczniowie mogli stanąć w studiu i przed kamerą, aby zrealizować marzenie o wysłaniu swojej muzycznej idei w świat. Zespół ma na swoim koncie chociażby cover Męskiego Grania. Teraz młodzi wokaliści wykonali utwór Korteza, który idealnie pokazał samotność uczniów podczas pandemii.

Aleksandra Jabłońska-Błokowska, opiekun artystyczny zespołu, wyznała, że grupa wybrała utwór ''Doskonały dzień'' Korteza nie bez powodu:

„W mieście, które pamiętam wszystko zdawało się jaśnieć, lecz z czasem bezpowrotnie zgasło” - to właśnie w tym fragmencie nasi uczniowie odnaleźli siebie i swoje uczucia z okresu pandemii. Przez wiele miesięcy uczyli się zdalnie, sami w swoim domu, a tym co bardzo często im doskwierało była samotność i totalny brak motywacji do działania. W minionym czasie wszyscy chyba zdaliśmy sobie sprawę z tego, że szkoła to coś więcej niż przekazywanie wiedzy, testy i oceny. Szkoła to relacje. Sama jestem nauczycielem przedmiotów artystycznych oraz psychologiem i doskonale wiem, jak istotne dla młodych ludzi jest bycie razem.