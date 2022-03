Ukraiński zespół Beton stworzył antywojenny cover The Clash "Kyiv Calling"

Panowie, nawiązując do klasyka "London Calling", chcą dać nadzieję Ukraińcom, jednocześnie zachęcając do opierania się naciskowi ze strony Rosjan.

Ukraiński zespół nagrał nową wersję hitu The Clash

Beton otrzymał pozwolenie od żyjących członków The Clash, by nie tylko nagrać cover ich utworu, ale też przy okazji zmienić jego tekst w taki sposób, by lepiej odpowiadał obecnej sytuacji na Ukrainie. Dlatego też w kawałku "Kyiv Calling" słyszymy przestrogi o atakach, zachęcenie do walki, a także słowa otuchy dla innych Ukraińców.

Utwór został nagrany w dniach 17-18 marca 2022 roku w lwowskim studiu, a przychody z utworu zostaną przekazane na rzecz ruchu Free Ukraine Resistance Movement. Dlatego też zachęcamy do przesłuchania "Kyiv Calling" w wykonaniu zespołu Beton:

Oglądaj

Na temat utworu w rozmowie z Guardianem wypowiedział się wokalista grupy, Andryi Zholob, który wyjaśnił dziennikarzom:

Wielu Ukraińców jest teraz na polu walki, czy w wojsku. Zamienili gitary na karabiny. Mamy nadzieję, że pokażemy tym utworem naszą ukraińską mentalność i opozycję wobec rosyjskiej agresji, Cieszymy się, że ludzie z całego świata usłyszą te słowa, a utwór będzie pewnym symbolem solidarności i nadziei.

Zholob potwierdził również, że jego zdaniem Ukraińcy będą walczyli do samego końca i odeprą agresję ze strony Rosjan. Wokalista wierzy bezgranicznie w swoich rodaków, a także podziękował całemu światu za wsparcie kierowane w stronę jego kraju.