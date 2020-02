Universal Music z listą artystów, których nagrania zniszczył pożar w 2008 roku

13 lutego 2020 roku opublikowano nowe akta sądowe dotyczące wielkiego pożaru studiów Universal. W 2008 roku spłonęło w nim wiele materiałów, w tym muzycznych taśm legendarnych wykonawców także rockowych i metalowych. Kultowi muzycy w wyniku pożaru stracili swoje taśmy matki.

Universal Music z listą zniszczonych nagrań w pożarze

Firma potwierdziła 19 artystów, których nagrania zostały zniszczone przez ogień. Oto lista:

Slayer

White Zombie

Soundgarden

Nirvana

Sonic Youth

Elton John

John Beck

Y&T

Sheryl Crow

REM

Bryan Adams

…And You Will Know Us By The Trail Of Dead

Jimmy Eat World

David Baerwald

Les Paul

Peter Frampton

Susanne Vega

Michael McDonald

Surfaris

Z danych wynika, że w przypadku niektórych artystów w tym Slayera czy Sonic Youth nie udało się zachować żadnych kopii zniszczonych materiałów. W związku z tym muzyka zawarta na taśmach na zawsze przestała istnieć. Inni artyści zdążyli przed pożarem stworzyć niemalże idealne kopie nagrań. Z kolei muzyka Eltona Johna do dziś nie została odnaleziona.

Jak czytamy na metalinsider.net, to pierwsza sytuacja od lat, kiedy firma przyznała, że szkody pożaru są ogromne. Wcześniej Universal bagatelizował straty. Podejście do sprawy zmienił artykuł new York Timesa z czerwca 2019 roku, który uwypuklił problem.

Reprezentant artystów w sprawie, prawnik Howard King stwierdził jednak w swoim oświadczeniu, że lista nie jest satysfakcjonująca.

" Universal twierdził, że 17 tysięcy artystów mogło ponieść straty w pożarze, kiedy starali się o odszkodowanie. Teraz, kiedy stanęli przed sądem twierdzą, że straty dotyczą zaledwie 19 wykonawców. Ta rozbieżność jest niewytłumaczalna. "

Universal podkreślił, że artyści są regularnie informowani na temat postępów prac w identyfikowaniu spalonych nagrań. Firma zaapelowała o cierpliwość i poprosiła prawników o to, aby nie odwracali uwagi od ich działań.

