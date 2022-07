3 utwory Michaela Jacksona zniknęły z serwisów streamingowych, bo... w nim w ogóle nie zaśpiewał? Sprawa jest mocno pokręcona i ciągnie się latami. Chodzi bowiem o pośmiertnie wydany album z 2010 roku, na którym pojawiły się wcześniej niepublikowane piosenki Jacksona. Rodzina i fani uważają jednak, że na nagraniach wcale nie zaśpiewał zmarły artysta, w związku z czym pozwano Sony Music. Teraz z serwisów streamingowych usunięto 3 piosenki z tej właśnie płyty.

Usunięto piosenki Michaela Jacksona, bo... w nich nie zaśpiewał? Wytwórnia wydała oświadczenie

Utwory "Monster", "Keep Your Head Up" i "Breaking News", które ukazały się w 2010 roku na płycie "Michael" zostały usunięte z serwisów streamingowych. Jedna z fanek, Vera Serova pozwała m.in. wytwórnię twierdząc, że właśnie te piosenki nie zostały nagrane przez Michaela Jacksona, tylko przez sesyjnego muzyka. Sprawa dalej się toczy, ale wytwórnia postanowiła usunąć utwory ze streamingu.

Sony napisało w oświadczeniu, że zniknięcie piosenek nie jest związane z tym, że utwory nie są autentyczne. Usunięcie piosenek według nich jest najłatwiejszym i najszybszym sposobem, by zakończyć dyskusję na temat tych kawałków. Jak podaje TVN24, w oświadczeniu możemy przeczytać:

Nie należy wyciągać z tego działania żadnych wniosków dotyczących autentyczności utworów - to po prostu czas by przestać być rozpraszanym przez otaczające je kwestie.

Wytwórnia chce się skupić na dobrym wizeunku artysty oraz innych projektach związanych z jego twórczością - dowiedzieliśmy się, że ma powstać musical na Broadwayu oraz filmowa biografia Jacksona.

Posłuchajcie i oceńcie sami, czy jedna z usuniętych piosenek rzeczywiście brzmi dla Was podejrzanie:

Album ''Michael'' ukazał się w 2010 roku i w Polsce płyta osiągnęła status platynowej. Wątpliwości w kwestii autentyczności wyżej wymienionych 3 utworów mają również członkowie rodziny - matka Jacksona, jak również jego dzieci oraz siostra, La Toya Jackson.