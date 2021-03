Utalentowany chłopak gra na prowizorycznej perkusji. Metalowy muzyk postanowił mu pomóc [WIDEO]

Deden Noy to młody i bardzo zdolny perkusista z Indonezji. Chłopak w 2020 roku zaczął umieszczać w sieci swoje covery utworów Deam Theater, Rush czy System of a Down. Widzów poruszyła nie tylko gra Dedena, ale również instrument, na którym ćwiczył.

Mike Portnoy pomoże perkusiście z Indonezji

Bębny nie pochodziły z żadnego ze znanych sklepów muzycznych. Deden gra na prowizorycznej perkusji domowej roboty. Filmy chłopaka zaczęły szybko zyskiwać na popularności. Jeden z widzów postanowił pomóc młodemu perkusiście w rozwijaniu talentu i utworzył w sieci zbiórkę, której celem było zebranie pieniędzy na nowy instrument dla Dedena.

Niestety cel zbiórki, czyli tysiąc dolarów, nie został osiągnięty. Wówczas do akcji wkroczył perkusista Mike Portnoy znany z działalności w Dream Theater.

Muzyk uruchomił swoje kontakty i obiecał, że zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby młody perkusista już wkrótce mógł zagrać na całkowicie nowym sprzęcie.

W ciągu ostatnich kilku tygodni otrzymałem setki (może nawet tysiące) wiadomości z całego świata. Wysyłaliście mi linki do filmów Dedena grającego także moje partie na swojej domowej perkusji.