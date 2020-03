Zostając w domu z powodu pandemii koronawirusa trzeba czymś się zająć, żeby nie oszaleć. Jedni sprzątają, inni nadrabiają filmowe zaległości, jeszcze inni odkopują swoje ulubione płyty. Czego słuchamy podczas domowej izolacji? Okazuje się, że piosenki, w których mowa o końcu świata albo chorobach są teraz na topie.

Piosenka Disturbed stała się hitem w czasie pandemii koronawirusa. O który utwór chodzi?

Jak podaje Billboard, pandemia koronawirusa spowodowała wzrost zainteresowania piosenkami, które w pewien sposób nawiązują do obecnej sytuacji. Chodzi o utwór Disturbed "Down With the Sickness", jak również kawałek ''Quarantined" At the Drive-In, czy utwór R.E.M. z 1987 roku zatytułowany "It's the End of the World".

Zobacz także: Brian May został w domu i uczy, jak grać solówkę gitarową z "Bohemian Rhapsody" [WIDEO]

"Down With teh Sickness'' może się pochwalić 31% wzrostem sprzedaży w wersji cyfrowej, streamowanie piosenki "Quarantined" w USA zwiększyło się o 70 %, zaś sprzedaż utworu R.E.M. zwiększyła się o 482 %.