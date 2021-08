To właśnie przebój Rammsteina z 2001 roku, utwór ''Ich Will'', został wybrany na oficjalną piosenkę paraolimpijczyków z Niemiec. Zobaczcie, jak prezentuje się spot promujący zawodników, gdzie w tle słychać hit Rammsteina.

Utwór Rammsteina oficjalnie promuje niemieckich paraolimpijczyków [WIDEO]

Paraolimpiada wystartowała 24 sierpnia 2021 w Tokio i potrwa do 5 września 2021. Wybór piosenki Rammsteina nie jest zaskakujący - w końcu jest to najbardziej rozpoznawalny niemiecki zespół na świecie. Co więcej w słowa piosenki "Ich will" wkomponowano wypowiedzi sportowców, którzy opowiedzieli o swoich celach i marzeniach, o tym, czego chcą. Oprócz poniższego spotu, ukazało się 7 nagrań ukazujących poszczególne dziedziny sportu - wszystko z Rammsteinem w tle.

Oglądaj

Minie niestety jeszcze trochę czasu, zanim zobaczymy Rammsteina w Polsce. Z powodu pandemii koronawirusa formacja musiała ponownie przełożyć swój warszawski koncert. Rammstein zagra 16 lipca 2022 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zakupione wcześniej bilety są ważne na nową datę wydarzenia.