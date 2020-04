Użytkownicy Spotify coraz częściej wracają do kultowych piosenek. Czego słuchamy podczas kwarantanny?

Izolacji i spędzaniu czasu w samotności sprzyjają przemyślenia. Jedni skupiają się na sporządzaniu planów na przyszłość. Zapełniają kalendarz niezrealizowanymi przez przymusową kwarantannę wyjazdami, wyobrażają sobie miejsca, do których pójdą z niewidzianymi tygodniami przyjaciółmi i rodzinną. Innych dopada widmo przeszłości. Nostalgia i wspomnienia czasów, które oczywiście "były lepsze" nasuwają nam również specyficzną ścieżkę dźwiękową.

Użytkownicy Spotify coraz częściej włączają kultowe hity

O przeszłości przypominają nam obrazy, zapachy, ale też dźwięki. Ile to razy zdarzyło wam się, że usłyszeliście kawałek sprzed lat jadąc taksówką, który przypomniał wam konkretną osobę lub sytuację. Nie bez przyczyny składanka hitów to nadal jeden z najromantyczniejszych prezentów, jakie możecie dać swojej drugiej połówce.

Jak donosi Spotify, podczas kwarantanny nostalgia, a z nią kultowe piosenki z dawnych lat dopadają nas ze zdwojoną siłą. Serwis opublikował własnie zestawienie, w którym zdradził, czego słuchamy podczas kwarantanny. Jak czytamy w statystykach:

" Na początku kwietnia Spotify odnotowało 54 proc. wzrostu liczby słuchaczy, którzy tworzą na platformie playlisty o nostalgicznej tematyce. Wraz z rosnącą liczbą list odtworzeń, wzrasta również słuchalność muzyki z lat 50., 60., 70. i 80. "

Teorię, że słuchanie znanych melodii w tych trudnych czasach poprawia nasze samopoczucie potwierdza David DiSalvo, pisarz nauk behawioralnych i autor książki "What Makes Your Brain Happy and Why You Should Do the Opposite”. W rozmowie ze Spotify podkreśla:

" Dla wielu z nas nostalgia jest powrotem do czasów, kiedy nasze życie wydawało się prostsze i mieliśmy nad nim większą kontrolę. "

Jedną z piosenek, która bije rekordy popularności w serwisie streamingowym jest hit Cyndi Lauper "Girls Just Want to Have Fun" - jeden z najpopularniejszych kawałków lat 90. W okresie od 1 do 7 kwietnia kompozycję odtworzono 2,3 miliona razy.

Oprócz tego na Spotify odnotowano 54 proc. wzrost liczby słuchaczy, którzy tworzą playlisty o tematyce nostalgicznej. Hasła list utworów zawierają słowa takie jak "nostalgia”, "powrót” czy "oldies”.

Najczęściej odtwarzana playlista o nostalgicznej tematyce to "All Out 00s” z ponad 8,1 milionami obserwujących. Zaraz za nią uplasowała się lista "All Out 80s” z ponad 7,1 milionami fanów.

Coraz większą popularność zyskują także niektóre nostalgiczne piosenki, wśród nich:

50.: "Solitude”, Billie Holiday - wzrost słuchalności w ub. tygodniu aż o 74 proc. w porównaniu do pierwszego tygodnia w marcu,

60.: "In My Room”, The Beach Boys - wzrost o 44 proc.,

70.: "The Way We Were”, Barbra Streisand - wzrost o 47 proc.,

80.: "The Only Way Is Up”, Yazz - wzrost o 56 proc.,

90.: "Me and My Homies”, 2Pac and Nate Dogg, wzrost o 61 proc.,

00.: "New Perspective” by Panic! At The Disco wzrost o 93 proc.

Słuchacze wybierają również nostalgiczne piosenki podczas tworzenia lub aktualizacji swoich playlist. Oto najczęściej dodawane utwory do list odtwarzania podzielone na dekady: