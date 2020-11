Van Halen gra covery w jednym z kalifornijskich liceów. To nagranie z 1975 roku

Na YouTubie pojawiło się archiwalne nagranie grupy Van Halen. Jest to nie lada gratka dla prawdziwych fanów formacji, mamy bowiem do czynienia z koncertem z 1975 roku. Odbył się on w kalifornijskim liceum Pasadena High School.

Van Halen gra covery w liceum w 1975 roku

Zanim gwiazdy zostają gwiazdami, a legendy muzyki są podziwiane na całym świecie, muszą przejść swoją drogę. Niektórzy całkiem długą i wyboistą. W wywiadach bardzo często kultowe postaci wspominają pierwsze instrumenty, zespoły czy koncerty. Wielu z muzyków zaczynało na kiepskim sprzęcie, w obskurnych pubach, garażach rodziców kumpli lub w szkołach. Nie inaczej było z Van Halen.

Van Halen gra Deep Purple i ZZ Top

Zespół powstał w 1971 roku w Pasadenie. 4 lata później zagrał w Pasadena High School w Kalifornii. Muzycy podczas wyjątkowego występu w liceum wykonali wiele ciekawych coverów.

Jak donosi guitarworld.com, Alex i Eddie Van Halen skończyli właśnie tę szkołę. Grali w niej wiele razy, a na nagraniu, które się zachowało, możemy usłyszeć zespół w repertuarze Deep Purple, ZZ Top czy Johnny'ego Wintera.

Set kończy się jedną z pierwszych wersji utworu "Fools", którą zagrali pod ówczesnym tytułem "I Live With Fools". Utwór ukazał się później na trzecim albumie Van Halen z 1980 roku "Women and Children First".

Van Halen - Pasadena High School, 1975. Setlista:

Chevrolet Maybe I'm A Leo Brown Sugar And We All Had A Real Good Time Walk Away Rock And Roll Hoochie Koo Don't Call Us, We'll Call You I Live With Fools