Minister zdrowia Irlandii Północnej miał dosyć Van Morrisona, który cały czas krytykował rząd za lockdown. Sprawa w końcu trafiła do sądu.

Van Morrison został pozwany do sądu przez ministra zdrowia Irlandii Północnej za to, że nazwał polityka oszustem i podważał politykę walki rządu z koronawirusem. Panowie spotkają się w sądzie na początku 2022 roku.

Van Morrison został pozwany przez ministra zdrowia: "Jego słowa wspierają foliarzy"

Artysta od wielu miesięcy otwarcie krytykuje posunięcia irlandzkiego rządu w walce z koronawirusem. Van Morrison sprzeciwiał się lockdownowi i napisał nawet o tym piosenkę "No More Lockdown", w której padły słowa, że polityka rządu jest "faszystowska". Muzyk posunął się nawet do tego, że nazwał irlandzkiego ministra zdrowia oszustem.

Długo na odpowiedź nie trzeba było czekać. Robin Swann podał do sądu muzyka i rozprawa ma się rozpocząć na początku 2022 roku. Polskieradio.pl cytuje wypowiedź ministra w tej sprawie:

W Irlandii Północnej jesteśmy bardzo dumni z faktu, że jedna z największych muzycznych legend ostatnich 50 lat pochodzi z naszej części świata. Tym bardziej czujemy się rozczarowani, bo oczekiwalibyśmy od niego czegoś lepszego. Jego słowa dają wielkie wsparcie zwolennikom teorii spiskowych, brygadzie foliarzy, którzy prowadzą krucjatę przeciwko maseczkom i szczepionkom.

Prawnicy Vana Morrisona w oświadczeniu napisali, że muzykowi jest przykro, że minister postanowił sprawę zgłosić do sądu. Ciekawe czego się spodziewał, skoro otwarcie i bez zahamowań krytykował i obrażał polityka.