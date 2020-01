Varg opublikował nowy utwór Burzum. Fani pytają, czy to żart

13 marca 2020 roku będzie miało swoją premierę kolejne muzyczne dzieło Varga Vikernesa. Najnowszy krążek Burzum został zatytułowany "Thulêan Mysteries" i będzie zawierał aż 23 utwory. Płyta jest już dostępna w przedsprzedaży, a muzyk opublikował pierwszy singiel ze swojego najnowszego materiału.

Nie zabrakło również komentarza twórcy, który jak zwykle budzi wątpliwości i kontrowersje. Varg na profilu Burzum na bandcampie napisał:

Album "Thulêan Mysteries" powstawał opornie dlatego, że nigdy nie zamierzałem go nagrać. Od czasu do czasu tworzyłem muzykę, aż zdałem sobie sprawę, że mam wystarczający materiał, by go wydać. Zapytany o to, pomyślałem "czemu nie?". To był dobry pomysł. "