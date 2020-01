Viki Gabor zaśpiewała hit Amy Winehouse "Back To Black" [WIDEO]

Wiktoria Gabor zaprezentowała swój talent szerszej publiczności w 2018 roku, kiedy to pojawiła się w drugiej edycji programu The Voice Kids. Dziewczyna zajęła 2. miejsce w konkursie, jednak nie zakończyła muzycznej kariery. Artystka zaśpiewała później na 53. festiwalu sopockim, a latem 2019 roku wygrała "Szansę na Sukces" z udziałem Blue Cafe. Program otworzył młodej wokalistce furtkę do międzynarodowej kariery. Dzięki wygranemu odcinkowi, Gabor pojawiła się na 17. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci, który wygrała.

Viki Gabor w coverze Amy Winehouse

Kariera muzyczna Viki nie zwalnia. Wokalistka wydała limitowaną wersję singla "Superhero", a dochód ze sprzedaży płyty przekazała na rzecz fundacji WWF. W ostatni dzień grudnia wystąpiła na "Sylwestrze Marzeń z Dwójką", a niedawno nagrała utwór "Ramię w ramię" z Kayah.

Dziewczyna jest rozchwytywana przez kolejne media i co chwila udziela kolejnych wywiadów. Artystka pojawiła się między innymi w radiu RMF FM, gdzie zaprezentowała swoje kolejne wcielenie. Tym razem w radiowym studiu wybrzmiał hit Amy Winehouse w wersji 12-latki. Nie jest tajemnicą, że "Back To Black" to klasyka, na której potrafią wyłożyć się najlepsi wokaliści. Zobaczcie jak z trudnym materiałem poradziła sobie młoda artystka:

Zobacz też: Polski zespół rockowy oddał hołd Amy Winehouse w singlu "Na sprzedaż"