27 marca 2020 ukaże się nowy, drugi album formacji, który będzie nosił tytuł "New Man, New Songs, Same Shit, vol.1". Album został zarejestrowany w składzie: Adam Nergal Darski, Sasha Boole, Matteo Bassoli raz Łukasz Kumański, ale na krążku nie zabrakło ciekawych gości. Muzycy zaprosili do studia Coreya Taylora ze Slipknota, Brenta Hindsa z Mastodon, Matta Heafy'ego z Trivium oraz Jørgena Munkeby'ego z norweskiego Shining. Okazuje się, że do tej listy gości mogło dołączyć jeszcze jedno znane nazwisko.

Ville Valo z HIM miał zaśpiewać na płycie Nergala. Dlaczego nie doszło do współpracy?

W rozmowie z brytyjskim Metal Hammerem, Nergal wyznał, że na nowy album Me And That Man zaprosił wokalistę HIM, ale niestety kontakt z Ville Valo się rozmył:

" Skontaktowałem się z Ville Valo, aby zaśpiewał w kawałku "Coming Home". Utwór mu się spodobał i powiedział, że bardzo chce to nagrać. Zaproponował, że zaśpiewa tylko refreny. Potem kontakt z nim się urwał. "

W konsekwencji w utworze "Coming Home" pojawił się wokalista Madrugada. "New Man, New Songs, Same Shit, vol.1" został wyprodukowany przez Nergala, a nagraniami zajęli się Haldor Grunberg i Łukasz Kumański. Materiał zarejestrowano w Drive Recording Studio, miksem zajął się Haldor Grunberg w Satanic Audio, natomiast masteringiem Brian Lucey w Magic Garden Mastering.

Sprawdźcie, w których miastach Me And That Man zagra koncerty.

Me And That Man - New Tour, New Songs, Same Shit 2020:

02.04 Wrocław, Zaklęte Rewiry

03.04 Szczecin, Kosmos

04.04 Gdańsk, Stary Maneż

05.04 Toruń, Lizard King

15.04 Warszawa, Palladium

16.04 Kraków, ZetPeTe

17.04 Poznań, Tama

18.04 Gostyń, Hutnik

19.04 Katowice, P23

