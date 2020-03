Ville Valo wydał niespodziewanie nową EP-kę. Czy materiał spodoba się fanom grupy HIM?

W 2017 roku HIM postanowił zakończyć swój żywot. Oczywiście fani bacznie obserwowali przez ostatnie lata wszystko to, co robili muzycy formacji, bo nikt z nich nie chciał przejść na emeryturę. Wokalista postanowił zaangażować się w projekt - Ville Valo & Agents, w ramach którego nagrano niewydane piosenki fińskiego rockmana Baddinga. Niespodziewanie jednak Ville Valo opublikował EP-kę z materiałem, który przypadnie do gustu fanom HIM.

Ville Valo wydał niespodziewanie EP-kę "Gothica Fennica Vol. 1."

Już sama nazwa EP-ki "Gothica Fennica Vol. 1" świadczy o tym, że Ville Valo postanowił wrócić do muzyki love metal. Co więcej, na EP-ce zauważymy heartagram, w który zgrabnie wpleciono inicjały VV. Na minialbumie znalazły się 3 utwory: "Salute The Sanguine", "Run Away From The Sun" i "Saturnine Saturnalia". Posłuchajcie, jak brzmi nowy materiał od wokalisty grupy HIM.

Jak na razie nie wiadomo, czy EP-ka jest zapowiedzią czegoś większego, ale zapewne niedługo dowiemy się, jakie jeszcze asy w rękawie ma Ville Valo.

Tymczasem gitarzysta Mikko „Linde” Lindström oraz perkusista Mika „Gas Lipstick” Karppinen zaangażowali się w supergrupę Flat Earth. W zespole udzielają się również Niclas Etelävuori, były członek Amorphis oraz Anttoni „Anthony” Pikkarainen z grupy Polanski.

