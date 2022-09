Ville Valo wyda swój solowy album zatytułowany "Neon Noir" na początku 2023 roku. Wcześniej poznaliśmy singiel "Loveletting", teraz wokalista podzielił się utworem "Echolocate Your Love", który na pewno spodoba się fanom grupy HIM. Posłuchajcie, jak brzmi najnowszy kawałek zapowiadający nadchodzące wydawnictwo.

Ville Valo z nowym singlem "Echolocate Your Love". To powrót do brzmienia HIM [WIDEO]

Ville Valo tak opowiada o nadchodzącej płycie:

Artystycznie rzecz biorąc, główną różnicą między HIM i VV jest dodatkowa linia w Heartagramie, ale cóż to za znakomita linia! To jakby The Mamas and The Papas przebrani za Metallicę byli drodze na imprezę Halloweenową w Studio 54 , a kto nie chciałby być tego świadkiem?

Najnowszy singiel "Echolocate Your Love" brzmi jakby nagrał go zespół HIM, zresztą sam klip w reżyserii Kima Koponena również mocno przypomina wcześniejsze teledyski byłej kapeli Valo.

Oglądaj

Ville Valo na dwóch koncertach w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Nowy album to bardzo dobry powód do wyruszenia w trasę koncertową. Tournee rozpocznie się, jakże by inaczej, w Helsinkach w Finlandii w 2023 r., dotrze do Wielkiej Brytanii w marcu, a następnie do Ameryki w kwietniu. Ville Valo odwiedzi również Polskę - 14 lutego 2023 zagra w klubie Stodoła w Warszawie, zaś 15 lutego pojawi się w klubie Kwadrat w Krakowie.