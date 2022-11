Ville Valo z singlem "The Foreverlost". Nowy album będzie "gdzieś pomiędzy Robertem Smithem i Ozzym"

Ville Valo z grupy HIM podzielił się kolejnym singlem zapowiadającym jego solowy album "Neon Noir", który ukaże się 13 stycznia 2023. Najnowszy kawałek nosi tytuł "The Foreverlost". Wcześniej VV podzielił się singlami "Loveletting" oraz "Echolocate Your Love".

Ville Valo z Him udostępnił nowy singiel "The Foreverlost"

Artysta opowiadając o nowej piosence "The Foreverlost" stwierdził, że jest to "kolejna głośna miłosna piosenka przedstawiająca butō-burleskę pomiędzy dwiema zmęczonymi duszami". Kawałek na pewno przypadnie do gustu fanom grupy HIM:

Oglądaj

VV udzielił ostatnio obszernego wywiadu dla „Kerrang”, w którym szczegółowo omówił proces tworzenia płyty "Neon Noir":

Tworzenie tego albumu pozwoliło mi spojrzeć z innej perspektywy na to, kim jestem, co chcę robić, co do tej pory zrobiłem i co może być zrobione lepiej… i tak dalej (śmiech). W efekcie skończyło się to zrobieniem dokładnie tego samego, co robiłem wcześniej. "Neon Noir" to dźwiękowy przewodnik, który krok po kroku pokazuje, jak przetrwać, a może i cieszyć się królestwem VV. To rozmazujący tusz maraton łez z odrobiną nadziei, gdzieś pomiędzy Robertem Smithem i Ozzym.

Vile Vallo "Neon Noir": Tracklista

Echolocate Your Love Run Away From the Sun Neon Noir Loveletting The Foreverlost Baby Lacrimarium Salute the Sanguine In Trenodia Heartful of Ghosts Saturnine Saturnalia Zener Solitaire Vertigo Eyes

Ville Valo zagra dwa koncerty w Polsce w 2023

Wokalista będzie promował swój najnowszy album na dwóch koncertach w Polsce. 14 lutego 2023 wystąpi w Warszawie (sold out!), a 15 lutego w Krakowie.