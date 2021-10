Vince Neil (Motley Crue) spadł ze sceny. W jakim jest stanie? [WIDEO]

Vince Neil występował na festiwalu Monsters On The Mountain w Tennesse. Zobacz szokujące wideo z wypadku!

Vince Neil (Motley Crue) spadł ze sceny

Vincent Neil Wharton, znany szerzej jako Vince Neil, sławę zdobył dzięki występom w zespole Mötley Crüe. Grupa to jeden z muzycznych symboli lat 80. - była sztandarowym wykonawcą nurtu tak zwanego hair metalu, który cechowało hardrockowo-heavymetalowe brzmienie, mocno wystylizowany, metroseksualny image i szeroko pojęte kontrowersje natury obyczajowej.

Neil grał w Crüe w latach 1981-1992 i 1997-2015. Kilka lat temu zespół zakończył działalność, a jego członkowie skupili się na karierze solowej. Występy wokalisty najbardziej szalonego zespołu świata wciąż przyciągają tłumy – tak było także festiwalu Monsters On The Mountain w Tennessee.

Podczas jednej z piosenek nie najmłodszy już muzyk podszedł do brzegu sceny i stracił równowagę. Neil runął w dół, uderzając z impetem na ziemię.

Oglądaj

Koncert natychmiast został przerwany. Jak się okazało, upadek był bardzo poważny. Po chwili na scenie pojawił się basista, Dana Strum i poinformował fanów o stanie zdrowie wokalisty.

Vince podczas upadku złamał sobie żebra. Nie może oddychać i potrzebuje pomocy medycznej.

- przekazał muzyk.

