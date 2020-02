"The Voice Kids 3" - jedna z finalistek zaśpiewała nietypowy cover Metalliki [WIDEO]

"The Voice Kids 3" dobiegło końca, a główną nagrodę zdobył Marcin Maciejczak. W finale towarzyszyła mu m.in. Wiktoria Zwolińska, która w ostatnim odcinku 3. sezonu programu wykonała "Nothing Else Matters" w bardzo spokojnej wersji. Gitarowe intro zostało zastąpione motywem na pianinie, a sama młoda wokalistka chyba była zestresowana okolicznościami, ponieważ miała lekkie problemy z wykonaniem pierwszych kilku wersów.

Cover Metalliki w The Voice Kids 3

Na szczęście potem nabrała pewności siebie i od pierwszego refrenu do końca szło jej naprawdę dobrze. Jesteśmy pewni, że Hetfield i Ulrich uśmiechnęliby się i pokiwali głowami, gdyby zobaczyli ten wykon. Zresztą oceńcie sami - oto Wiktoria Zwolińska z coverem "Nothing Else Matters":

Niestety, Wiktoria nie przeszła dalej do ścisłego finału, w którym kolejne utwory wykonali Marcin Maciejczak, Hania Sztachańska i Natalia Kawalec. Tak jak wspomnieliśmy, 3. sezon "The Voice Kids" wygrał Marcin Maciejczak, czego mu serdecznie gratulujemy.