Volbeat nagrał cover mniej znanego kawałka Metalliki. Posłuchajcie "Don't Tread On Me"

Volbeat nagrał cover Metalliki

Metallica świętuje 30-lecie kultowego czarnego albumu specjalną reedycją oraz albumem "The Metallica Blacklist", na którym znajdą się aż 53 covery utworów z "Black Albumu" w zaskakujących wydaniach. Teraz do zabawy dołączył Volbeat, który nagrał swoją wersję "Don't Tread On Me".

Ten jest bardzo, ale to bardzo volbeatowy - zespół definitywnie postawił na mocne przerobienie kawałka Metalliki, dzięki czemu "Don't Tread On Me" brzmi jakby został wręcz napisany przez Volbeat, a nie był coverem. To chyba najlepszy komplement jaki możemy sprawić tej wersji. Posłuchajcie sami:

Premiera "The Black Album" w zremasterowanej wersji oraz "The Metallica Blacklist" odbędzie się 10 września. Fizyczna wersja "Blacklist" trafi do sprzedaży 1 października. Wiemy, że wśród coverujących artystów znaleźli się m.in. Biffy Clyro, Miley Cyrus, Flatbush Zombies, Mac DeMarco, The HU, St. Vincent, Royal Blood, a także J Balvin.

"The Metallica Blacklist" będzie dostępna w formatach 4CD, 7LP i cyfrowym. Wszystkie zyski ze sprzedaży zasilą w podziale po połowie: organizację wybraną przez artystę coverującego oraz fundację All Within My Hands, założoną przez zespół w 2017 roku.