Volbeat ogłosił wydanie nowej płyty. "Servant Of The Mind" będzie ósmym studyjnym albumem duńskiej kapeli. Materiał powstawał podczas pandemicznych lockdownów. Kiedy ukaże się to wydawnictwo?

Volbeat zapowiedział nowy album "Servant Of The Mind". Posłuchajcie singla "Shotgun Blues"

Nad nową płytą Volbeat pracował w składzie Michael Poulsen (gitary, wokal), Jon Larsen (perkusja), Rob Caggiano (gitary) i Kaspar Boye Larsen (bas). Jak zapewniają muzycy, "Servant Of The Mind" to charakterystyczna dla zespołu mieszanka heavy metalu, psychobilly oraz punk'n'rolla połączona oczywiście z drygiem Poulsena do pisania wciągających historii, o czym sam wspomniał przy okazji zapowiedzi albumu:

Napisałem całą płytę w ciągu trzech miesięcy. Czułem się dobrze, miałem dobry humor, przebywając w domu i zaangażowaną publiczność we postaci własnej osoby. Znajdziecie tu wiele charakterystycznych dla Volbeat elementów. Jeśli porównacie nowy album z naszą pierwszą płytą, usłyszycie, jak rozwinął się styl zespołu, choć nie zniknęły jego kluczowe elementy.

Wraz z ogłoszeniem premiery „Servant Of The Mind”, grupa Volbeat opublikowała nowy singiel „Shotgun Blues”, który jest swoistą opowieścią o duchach, zainspirowaną osobistymi doświadczeniami Poulsena po przeprowadzce do nowego domu.

Zawsze, gdy wprowadzasz się do nowego domu, zabierasz ze sobą zmarłych - wyjaśnia frontman. - Dziwne rzeczy zaczęły się dziać, kiedy wprowadziłem się do nowego domu. Rzeczycy nie z tego świata.

Na album trafiły również opublikowane w czerwcu single „Wait A Minute My Girl” i „Dagen Før (feat. Stine Bramsen)”, z których pierwszy stał się dziewiątym w dorobku Volbeat numerem jeden na liście Mainstream Rock notowania Billboardu. Nie będziecie musieli długo czekać na nowy krążek od Volbeat - premiera nastąpi 3 grudnia 2021.

Zespół Volbeat powstał w 2001 roku. Na początku działalności występował w małych klubach w Kopenhadze.Grupa ma na koncie 7 albumów, za sprawą których wielokrotnie trafiała na szczyty list przebojów (w tym 9 piosenek #1 w zestawieniu US Mainstream Rock), multi-platynowe odznaczenia, nagrody i wyróżnienia (w tym do nagrody Grammy) na całym świecie.

Ich ostatni z dotychczasowych albumów, „Rewind, Reply, Rebound”, ukazał się 2 sierpnia 2019 roku i przyniósł takie hity jak „Last Day Under The Sun”, „Die To Live” feat. Neil Fallon i „Leviathan”.