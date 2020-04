W Ciechanowie rusza sezon koncertowy. Miasto wymyśliło, jak je zorganizować

W dobie koronawirusa na całym świecie odwołano tysiące tras koncertowych i festiwali. Masowe wydarzenia są idealnym miejscem do rozprzestrzeniania chorób, a tego wszyscy chcemy za wszelką cenę uniknąć, dlatego nie mogą się odbywać. Doradca dyrektora generalnego WHO w jednym z ostatnich wywiadów przedstawił swoją wizję dalszego funkcjonowania (a w zasadzie braku funkcjonowania) branży koncertowej. Chociaż to jego osobiste zdanie, a nie oficjalne stanowisko WHO, Emanuel nie miał dobrych wieści. Stwierdził, że imprezy masowe powinny wrócić do normalności jako ostatnie. Wróżył także, że nie stanie się tak przez co najmniej rok.

Ruszają koncerty w Ciechanowie

Przedsiębiorcy próbują radzić sobie z brakiem koncertów. Organizują zbiórki, które pomogą klubom w czasach, w których ich interes jest zamrożony. Progresja zapowiedziała koncert otwierający sezon wydarzeń na żywo, który póki co nie ma jeszcze daty. Dzięki temu, klienci klubu mogą kupić bilety i wesprzeć ulubione miejsce, jednocześnie wiedząc, że otrzymają w zamian ciekawe wydarzenie, gdy wszystko już wróci do normy. Pomysłowością wykazało się też miasto Ciechanów.

Na początku pandemii koronawirusa sieć wypełniła się nagraniami z balkonów we Włoszech, na których mieszkańcy kraju wówczas przodującego w statystykach zachorowań, dodawali sobie otuchy śpiewając i grając zachowując niezbędną podczas izolacji odległość. Ich repertuar był nieograniczony. Jedni śpiewali włoskie klasyki, a inni grali hity Slayera, Queen czy AC/DC. W Polsce okna i balkony mają posłużyć nie jako tymczasowe sceny muzyków, ale jako trybuny dla publiczności chcącej obejrzeć nietypowy koncert.

Samorząd ciechanowski poinformował swoich mieszkańców o cyklu wydarzeń muzycznych, które już wkrótce mają zawitać do miasta. Na otwartych przestrzeniach miejskich w 9 miejscach od 27 kwietnia do 6 maja odbędą się koncerty artystów takich jak Kasia Kowalska, Alicja Szemplińka czy Filip Czyżykowski.

Wydarzenia mają odbyć się między budynkami mieszkalnymi, a władze miasta zaapelowały do mieszkańców, aby ci słuchali koncertów z okien i balkonów. Urząd Miasta Ciechanowa zapewnił też, że nad bezpieczeństwem w trakcie wydarzeń będzie czuwała Straż Miejska oraz policja. Imprezy będą także transmitowane przez internet.

Jak czytamy na stronie dziennik.pl, Urząd Miasta Ciechanowa oznajmił:

" W Ciechanowie, w czasie stanu epidemii, zrealizowany zostanie wyjątkowy projekt muzyczny. Artyści wystąpią na otwartych przestrzeniach miejskich między budynkami wielorodzinnymi. Będzie można ich wysłuchać z okien i balkonów. W 9 miejscach na żywo zagrają i zaśpiewają: Kasia Kowalska, Alicja Szemplińska, Konstancja Molewska, Filip Czyżykowski, Łukasz Juszkiewicz, Edyta Szewczyk, Wojtek Gęsicki, Szymon Ostromecki oraz Horyzonty. Odbędzie się też pokaz tańca ognia. "

Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński tłumaczył inicjatywę słowami:

" Większość wydarzeń kulturalnych przenosi się do sieci. W Ciechanowie mieliśmy zaplanowane na ten rok duże koncerty z udziałem świetnych i znanych artystów. Większość z nich może się nie odbyć z uwagi na wprowadzone ograniczenia. Jednak razem z miejską jednostką kultury szukamy alternatyw i sposobów dotarcia do mieszkańców. "