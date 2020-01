W Gdańsku odbędzie się koncert na rzecz zwierząt z Australii. Nie zabraknie rockowych wykonawców

"Pomagajmy zwierzakom, one same sobie nie pomogą" - to hasło, które przyświeca organizatorom Hope Fest w Gdańsku. Grupa HeartUp postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zorganizować charytatywne wydarzenie, które pomoże bezbronnym zwierzakom ginącym podczas pożarów w Australii.

Hope Fest w Gdańsku. Koncert dla zwierząt w Australii

Akcję można wspomóc na stronie zrzutka.pl, na której czytamy:

" Australia stanęła w płomieniach, a serca ludzi na całym świecie zabiły szybciej. Żywioł nieodwracalnie niszczy dobra materialne, naturę, ale i zwierzęta. Ponad miliard zwierząt zginęło w płomieniach lub zostało poważnie rannych i straciło swój dom.Grupa młodych ludzi, poruszona losem zwierząt, które niesamowicie potrzebują naszej pomocy, połączyła swoje siły. Wykorzystując wspólne doświadczenie i umiejętności stworzyliśmy inicjatywę - HOPE Festival. "

Festiwal nadziei dla Australii odbędzie się już 26 stycznia 2020 roku na terenach legendarnej Stoczni Gdańskiej. Organizatorzy zapewniają, że w line-upie nie zabraknie wielu ciekawych zespołów i świetnej muzyki. Chociaż skład imprezy jeszcze się nie uformował w pełni, wiemy, że jedną z głównych gwiazd imprezy będzie Tymon Tymański.

Bilety GOLDEN TICKET będzie można kupić na miejscu w cenie 30 złotych. Organizatorzy deklarują, że festiwal ma charakter całkowicie charytatywny, a cały dochód z biletów zostanie przekazany na pomoc zwierzętom, które ucierpiały w pożarach w Australii.

Zobacz też: To nie piekło, to Australia. Zobacz szokujące nagranie z samolotu [WIDEO]