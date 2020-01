W Nowym Jorku powstaje pierwsze na świecie muzeum hip-hopu

Niedawno gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo postanowił przekazać około 4 milionów dolarów na stworzenie Universal Hip-Hop Museum, którego otwarcie zaplanowano na 2023 roku. Jak podaje CNN, zarządcami muzeum mają być Rocky Bucano, raper Kurtis Blow oraz DJ Grand Wizzard Theodore, a sama placówka ma być dedykowana zachowaniu i celebracji kultury oraz historii rapu i jego odnóg.

Bucano, który urodził i wychował się na Bronksie, w młodości był DJ-em, a później poznał środowisko muzyczne od strony producenta i biznesmena. Szef muzeum wypowiedział się na temat projektu w rozmowie z CNN:

"

Wiedzieliśmy, że to było ważne, bo to na Bronksie urodził się hip-hop. To jest szalone, że rap, który ma tak ogromny wpływ na kulturę, reklamy i politykę, nie ma własnego domu. "