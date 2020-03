W Polsce klasa disco polo - za granicą metal. Oto lista uczelni z muzyką ekstremalną w programie

Niedawno sieć obiegła informacja, że w jednym z liceów na Podlasiu pojawi się klasa o profilu disco polo. Kontrowersyjny kierunek rozwoju młodzieży zaproponowała placówka w Michałowie. Stwierdzono, że nowoczesny profil nauczania zachęci uczniów podstawówek do wyboru liceum jako kolejnego szczebla w drodze do zdobycia wykształcenia.

Na zagranicznych uczelniach można uczyć się o metalu

Jak wynika z rankingu Metal Sucks, również za granicą nie brakuje szkół, które oferują uczniom zajęcia obejmujące zagadnienia dotyczące muzyki rozrywkowej. Co ciekawe, wiele uczelni stawia w swoich programach na muzykę metalową, która na początku swojego istnienia nie była poważnie traktowana i nie wróżono jej spektakularnego sukcesu komercyjnego. Jak się okazało w późniejszych latach, chociaż metal nadal pozostaje niszowy, to wielu kapelom udało się przebić do mainstreamu.

W związku z tym kilka sławnych światowych uczelni postanowiło włączyć metal do swoich programów nauczania. Najciekawsza wydaje się oferta New College Nottingham w Anglii. Uczelnia nie tylko dołączyła do oferty zajęcia z zakresu muzyki ekstremalnej, ale stworzyła kierunek Heavy Metal Music Performance. Osoby, które zdecydują się go studiować poznają historię i genealogię gatunku, zaznajomią się z procesem cenzurowania muzyki, która była obecna w metalu przez lata, czy też będą uczestniczyć w dyskusjach na temat gatunku. W programie znajdziemy też badanie zależności między metalem a filozofią, religią czy etyką. Muzycy będą mieli okazję poznać sztukę komponowania metalu, a osoby, które chcą zajmować się gatunkiem od kuchni, będą mogli poznać temat od strony marketingu czy prowadzenia firmy.

Miejsce dla metalu znalazł także renomowany publiczny Uniwersytet w Kalifornii. Obecnie oferuje on studentom ponad 125 różnych kierunków. Wydział prowadzi zajęcia także z muzyki rozrywkowej w tym jazzu, techno czy heavy metalu. Z tych konkretnych gatunków studentom nie uda się uzyskać dyplomu, jednak lekcje są elementami programu na kierunkach związanych z muzykologią, historią muzyki, technologią czy edukacją muzyczną.

Podobnie sytuacja wygląda na Uniwersytecie w Miami. Tam każdy student pierwszego roku muzyki może zapisać się na specjalne seminarium. Wśród tematów jakie oferuje uczelnia znajdziemy między innymi "Technologię i historię muzyki heavymetalowej". Zajęcia badają ewolucję metalu na przestrzeni lat oraz jego wpływ na społeczeństwo, politykę i filozofię.

Z kolei uczelnia Schulich School of Music podjęła współpracę z Blue Oyster Cult. Absolwenci szkoły mogą wziąć udział w seminarium, do którego włączono tematykę metalową.

Zobacz też: W jaki sposób death metal może pomóc nastolatkom w nauce?