W Szwecji zostanie otwarte muzeum Cliffa Burtona. Fani chcą upamiętnić legendarnego basistę

Cliff Burton z Metalliki zostanie bohaterem muzeum w Szwecji

Już w maju ma ruszyć muzeum Cliffa Burtona, które zostanie otwarte w okolicach Ljungby w Szwecji. Basista zmarł 27 września 1986 roku zaledwie kilkanaście kilometrów od miejscowości. Miał wówczas 24 lata.

Jak podaje Guitar World, w muzeum Cliffa Burtona znajdziemy zdjęcia, albumy, plakaty i bilety, a także wywiady i zdjęcia od fotografów, którzy znaleźli się na miejscu po wypadku. Wyjątkowo odtworzona zostanie również scena, na której Metallica występowała w Sztokholmie przed śmiercią Burtona, a także kopie basu i perkusji Larsa Ulricha.

Organizatorzy muzeum opowiedzieli w rozmowie z Guitar World:

Chcemy uhonorować Cliffa Burtona, który zmarł tak tragicznie w trakcie swojej kariery i opowiedzieć ludziom, kim był jako człowiek i jakim był muzykiem. To też przy okazji będzie miejsce spotkań dla wszystkich, którzy chcą upamiętnić basistę. Chcemy kontynuować pracę, którą zaczęli lokalni fani.

Historyk z Ljungby, Krister Ljungberg wyjaśnił w 2021 roku, że otrzymał słowa wsparcia od wielu fanów z całego świata - wspomniał specjalnie o grupce z Meksyku, która wysłała do niego urocze wideo z pytaniem, co może zrobić, by pomóc w budowie tego muzeum.

Jak powiedział w rozmowie z telewizją SVT:

Nie jestem zbyt dużym fanem Metalliki, ale definitywnie jestem ogromnym fanem FANÓW Metalliki. Naprawdę uwielbiam tych ludzi, są naprawdę niesamowici.

Co ciekawe w 2006 roku w Dorarp (tuż obok Ljungby) stanął kamień na cześć Burtona z okazji 20. rocznicy jego śmieci.