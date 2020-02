W jaki sposób death metal może pomóc nastolatkom w nauce?

Death oraz black metal to gatunek muzyczny, który interesuje nastolatków z podobnych względów, dla których niepokoi niektórych dorosłych. Okultystyczna otoczka, odniesienia do satanizmu i agresja sprawia, że istnieje pogląd sugerujący, że gatunek szkodzi nastolatkom, a muzyki tego rodzaju powinni słuchać (jeśli w ogóle) raczej ludzie dorośli i ukształtowani. Z kolei brutalne brzmienie i wizerunek deathmetalowców zachęca młodzież, która w nastoletnim wieku przeżywa okres najsilniejszej potrzeby buntu.

Joshua Robinson, psycholog pracujący w jednym z college'ów w USA uspokaja rodziców zatwardziałych metalowców. Mężczyzna zajmuje się doradzaniem studentom, jak znaleźć najlepszy zawód dostosowany do ich umiejętności oraz w jaki sposób mogą radzić sobie ze stresem. Według Robinsona muzyka i inne rodzaje sztuki są z wielu względów bardzo dobrymi pomocnikami w przetrwaniu szkolnych czasów.

Death metal pomaga nastolatkom w nauce

Psycholog jasno stwierdził, że death metal pomaga nastolatkom w walczeniu ze stresem. Zjawisko jest ogromną częścią życia młodzieży. Hormony buzują, obowiązków przybywa, a otoczenie przestaje ich rozumieć, jedynie wymaga i to coraz więcej. Wówczas część młodych ludzi sięga po muzykę metalową, która - jak mówi Robinson - uspokaja i pomaga w nauce.

Jak czytamy na Metal Insider, badania wykazały, że zarówno death metal jak i zespoły takie jak Slipknot czy Slayer często są wybierane jako ulubione przez nastolatków z najwyższymi wynikami w szkole. Istnieje zatem teoria, że rodzaj słuchanej muzyki może wpłynąć na wyniki w nauce.

Co więcej, uczniowie z National Academy for Gifted and Talented Youth - szkoły dla utalentowanej młodzieży, zapytane o ulubiony gatunek muzyczny w ponad jednej trzeciej wybrały właśnie metal. W przeszłości uczęszczające do placówki wskazywały muzykę klasyczną oraz jazz, które wówczas kojarzyły się z intelektualistami.

Ponadto muzyka metalowa może pomagać dzieciom w koncentracji. Istnieją osoby, które do skupienia potrzebują absolutnej ciszy. Jednak jest także grupa, która nie potrafi pracować bez szumu w tle. Jeśli dziecko nie wybiera programu telewizyjnego czy filmiku na YouTubie, a death metal - nie ma sensu mu tego zakazywać. Według psychologa, hałaśliwa muzyka może dobrze wpłynąć na skupienie dziecka na konkretnym zadaniu.

Zobacz też: Sztuczna inteligencja gra death metal na żywo. Streaming trwa 24 godziny na dobę