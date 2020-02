Pamiętacie jeszcze, ile mieliście lat, gdy poznaliście kapelę, która zmieniła Wasze życie na zawsze? To był niesamowity moment, gdy nagle muzyka otworzyła Ci oczy i zawsze będziesz wracać do tych brzmień z łezką w oku. TickPick postanowił przyjrzeć się tej sprawie i okazuje się, że to rodzice mają spory wpływ na nasz gust muzyczny.

W jakim wieku odkrywamy swój ulubiony zespół? Naukowcy znają odpowiedź

W celu badań, Tick Pick przepytał 490 rodziców oraz 500 fanów muzyki, którzy powspominali swoje lata młodości. Okazuje się, że na gust muzyczny dziecka wpływają najbardziej przyjaciele, radio, filmy, ojciec, matka, telewizja, koncerty i festiwale, rodzeństwo, social media, hobby oraz zainteresowania. Badania wykazały, że większość osób odkryło swojego ulubionego artystę w wieku 13 lat, zaś pół roku wcześniej staje się świadomym słuchaczem. Brzmi to znajomo?

Rodzice, którzy słuchają indie, jazz, hard rocka, klasycznego rocka i heavy metalu są najbardziej zaangażowani w to, by zarazić swoje dziecko miłością do danego gatunku muzycznego. Co więcej, rodzice, którzy chodzą na koncerty razem z dziećmi, mają silniejszą więź z pociechami. Zobaczcie grafiki stworzone przez Tick Pick odnośnie gatunków muzycznych słuchanych przez rodziców i dzieci:

