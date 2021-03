W sieci pojawił się wcześniej niepublikowany utwór Black Sabbath z Dio na wokalu. Posłuchaj "Slapback"

Ronnie James Dio zajął miejsce Ozzy'ego Osbourne'a w Black Sabbath w 1979 roku. Wówczas Książę Ciemności rozpoczął swoją karierę solową, a były wokalista Rainbow nagrał z zespołem album "Heaven and Hell", który odniósł ogromny sukces. Sabbaci zrealizowali z Dio jeszcze krążek "Mob Rules" oraz "Live Evil", po czym wokalista rozstał się z formacją.

Black Sabbath i Dio - w sieci pojawił się niepublikowany utwór grupy

Niedawno w sieci pojawiło się nagranie zatytułowane "Slapback", które najprawdopodobniej pochodzi z prób Black Sabbath z 1979 roku. Były to sesje przedprodukcyjne do albumu "Heaven and Hell". Utwór nigdy wcześniej nie był nigdzie publikowany.

Nagranie pojawiło się na kanale Geoffa Nichollsa, byłego klawiszowca Black Sabbath, który zmarł w 2017 roku. Majątkiem muzyka oraz jego archiwami zarządza aktualnie pasierb artysty - Gary Rees. Mężczyzna półtora miesiąca temu udostępnił inne niepublikowane nagranie z prób Black Sabbath. Na nim mogliśmy usłyszeć zespół grający utwór "Heaven and Hell". Podczas próby miejsce Geezera Butlera na basie zajął właśnie Nicholls.

"Slapback" pochodzi najprawdopodobniej z tych samych sesji zespołu. Jak pisze Rees:

Jak sądzę ten utwór nazywa się "Slapback". Bazgroły na kasecie na to wskazują, podobnie jak refren. Pochodzi z tego samego nośnika, co "Heaven and Hell", który udostępniłem na tym kanale. Nie brzmi to jak typowe nagranie Black Sabbath, ale brzmi zupełnie jak Ronnie James Dio.

Nagrania możecie posłuchać poniżej: