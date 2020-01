W sieci pojawiła się niepublikwoana wersja hitu Davida Bowiego

Wkrótce na rynku muzycznym pojawi się wyjątkowa epka zatytułowana "David Bowie is it any wonder?". Album będzie zawierał między innymi nieznaną wersję "The Man Who Sold the World", która miała już swoją premierę. Tym razem do sieci trafił kolejny kawałek z zapowiadanego wydawnictwa.

David Bowie z niepublikowana wersją "I Can’t Read"

Przedpremierowo możemy poznać niepublikowaną wersję akustycznego utworu "I Can't Read". Piosenka po raz pierwszy pojawiła się na albumie Tin Machine z 1989 roku. Kawałek dostał drugie życie w 1997 roku, kiedy miał trafić na album "Earthling". Ostatecznie zastąpił go "The Last Thing You Should Do".

Krążek ukaże się pod barwami Parlophone Records. Zostanie wydana z okazji 73. rocznicy urodzin wokalisty, która przypadałaby na 8 stycznia 2020.

Tracklista płyty:

The Man Who Sold the World The Supermen Andy Warhol Repetition Lady Stardust White Light White Heat Shopping for Girls Quicksand Aladdin Sane

