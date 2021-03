W wieku 39 lat zmarł podopieczny wytwórni Jacka White'a. Grał rocka i koncertował z The White Stripes

Nie żyje Dan Sartain. Amerykański muzyk ma na koncie trasę z The White Stripes oraz współpracę z wytwórnią Jacka White'a. Miał 39 lat.

Dan Sartain a właściwie Daniel Fredrick Sartain był znanym amerykańskim muzykiem z Center Point w Alabamie. Nie ograniczał się gatunkowo. Grał muzykę rockabilly, garażowy punk, rock and rolla i bluesa. W 2007 roku został zauważony przez The White Stripes, z którymi wyruszył w trasę koncertową. Miał również okazję nagrywać dla wytwórni Jacka White'e - Third Man Records.

Dan Sartain nie żyje. Koncertował z The White Stripes

Dan Sartain zmarł 20 marca 2021 roku tuż przed swoimi 40. urodzinami. Przyczyna śmierci muzyka nie została podana do wiadomości mediów.

Smutną wiadomość opublikował na swoim Twiterze między innymi Jonathan Mayall.

Właśnie usłyszałem o śmierci Dana Sartaina. Bardzo mnie to uderzyło. Grałem z nim na koncercie i dał mi do myślenia, ponownie zastanowiłem się nad swoim podejściem do występów. Zainspirował mnie i będę za nim tęsknić.

Dan rozpoczął karierę w latach 90. w hardcore'owym zespole Plate Six. Wokalista, autor tekstów i gitarzysta wydał swoje dwa pierwsze albumy w niezależnych wytwórniach. Zarówno "Crimson Guard" i "Romance in Stereo" wyprodukował całkiem sam.