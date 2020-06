WHO zaktualizowała wytyczne dotyczące koncertów, bo dobrze wpływają na samopoczucie

WHO opublikowała kolejny dokument dotyczący organizacji imprez masowych. Poprzednie wytyczne z 19 marca zawierały wyraźną sugestię, aby każdy kraj objęty pandemią koronawirusa ograniczył lub przełożył wszystkie planowane zgromadzenia ze względu na duże ryzyko transmisji choroby w tłumach. Światowa Organizacja Zdrowia powoli wycofuje się ze swoich wytycznych i zaleca nowe rozwiązania.

WHO z nowymi wytycznymi dotyczącymi koncertów

29 maja ukazał się dokument, który reguluje zalecenia dotyczące organizacji między innymi dużych imprez muzycznych oraz sportowych w trakcie pandemii. W "Kluczowych zaleceniach dotyczących planowania masowych imprez w kontekście COVID-19" znajdziemy liczne aktualizacje. W nowej wersji dokumentu czytamy, że jest ona reakcją na nową wiedzę dotyczącą koronawirusa, która pojawiła się w ciągu ostatnich tygodni. WHO zaleca organizatorom między innymi rozłożenie przylotów uczestników imprez w czasie, organizowanie ich na wolnym powietrzu oraz wprowadzenie ograniczeń dostępów do wydarzeń.

Oprócz tego, WHO sugeruje zmniejszenie liczby uczestników zgromadzeń oraz zwiększenie ilości transportu do obiektów, w których będą się odbywały. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia w zatłoczonych autobusach oraz pociągach. Organizacja pisze również o konieczności zachowania dystansu społecznego oraz o zapewnieniu uczestnikom wydarzeń dostępu do środków dezynfekujących.

Posłuchaj podcastu

Światowa Organizacja Zdrowia zauważa również, że wydarzenia masowe nie służą wyłącznie rozrywce i ich organizacja ma dobry wpływ na obywateli.

" Masowe zgromadzenia nie są wyłącznie wydarzeniami rekreacyjnymi. Mają one istotny wpływ na samopoczucie psychiczne (np. wydarzenia religijne), mogą odgrywać znaczącą rolę w promowaniu zdrowego trybu życia (wydarzenia sportowe) oraz zapewniać zatrudnienie dużej liczbie osób. "

" Masowe imprezy skutkują poważnymi konsekwencjami zarówno politycznymi, kulturowymi, społecznymi jak i gospodarczymi. Dlatego władze powinny ocenić ich znaczenie i konieczność i podjąć decyzję, które z nich mogą się odbyć. Oczywiście pod warunkiem, że wszelkie zagrożenia dla zdrowia publicznego zostaną zminimalizowane w trakcie organizacji. "

WHO podkreśla jednocześnie, że osoby szczególnie narażone na zakażenie koronawirusem np. starsze, nadal trzymały się z daleka od tłumów. Oprócz tego, organizacja sugeruje, że jeśli ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19 w przypadku danego wydarzenia jest większa, a kontrola uczestników niemożliwa, należy poważnie rozważyć potrzebę jego organizacji.