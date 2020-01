WOŚP 2020: Już zebrano ponad 25 milionów złotych. Czy w tym roku padnie kolejny rekord?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz 28. Tym razem pod hasłem "Wiatr w żagle". Fundacja Jerzego Owsiaka w 2020 roku zbiera pieniądze dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Część środków zostanie też przeznaczona na walkę z pożarami w Australii. Zbiórki jak zawsze odbywają się w całej Polsce.

WOŚP 2020 - ile pieniędzy zebrano do tej pory?

Finał 28. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystartował 12 stycznia 2020 roku. Jerzy Owsiak rozpoczął go, nawiązując do hasła tegorocznej edycji akcji charytatywnej.

" Będę kapitanem statku pt. Polska. Ten statek pływa po całym świecie. Ten statek będzie płynął po falach przyjaźni. Rodacy, celebrujmy ten dzień. Bądźmy przyjaźni dla wolontariuszy. Jako kapitan będę się starał, by ten statek płynął pogodnie przed siebie. "

Najwyraźniej Polacy posłuchali jego słów, bo do godziny 16:00 udało się uzbierać ponad 25 milionów złotych. Do Światełka do Nieba pozostało jeszcze kilka godzin, więc wynik na pewno będzie o wiele większy.

WOŚP można wspomóc na kilka sposobów. Tradycyjnie w wielu miastach Polski na ulicach pojawili się wolontariusze, zbierający datki do puszek Wielkiej Orkiestry. Pieniądze można jednak wpłacać również za pomocą SMS-ów lub internetu.

O 15:30 na warszawskim Placu Bankowym rozpoczęły się koncerty. Podczas występów na scenie pojawi się wiele gwiazd muzyki, między innymi Majka Jeżowska z zespołem, Daria Zawiałow, Renata Przemyk, Agnieszka Chylińska, Ralph Kamiński oraz Tulia.

Po godzinie 20:00, czyli po zakończeniu Światełka do Nieba poznamy podsumowanie finału WOŚP 2020. Nie będzie to jednak ostateczna kwota, którą udało się zebrać w tym roku, ponieważ do końca miesiąca trwają aukcje charytatywne, z których pieniądze zasilą fundację Owsiaka.

W 2019 roku podczas finału WOŚP zebrano ponad 70 milionów złotych. Łączna kwota wynosiła prawie 176 milionów złotych. Czy w tym roku uda się pobić ten wynik? Przekonamy się za kilka godzin.

