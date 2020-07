Wacken World Wide już wkrótce. Co już wiemy o Wacken Open Air 2020 online?

Wacken Open Air 2020 nie może odbyć się w tym roku z powodu przepisów dotyczących pandemii koronawirusa. Jednak organizatorzy się nie poddali i znaleźli sposób, by choć w części zrekompensować fanom brak największego metalowego festiwalu na świecie.

Wacken World Wide 2020: Czym jest i kto wystapi?

Na Wacken Open Air 2020 miało przyjechać 75 000 fanów z ponad 80 krajów. Festiwal wyprzedał się w dobę. To właśnie dla nich organizatorzy postanowili stworzyć rewolucyjny festiwal cyfrowy, który będzie transmitowany na całym świecie.

Wacken World Wide odbędzie się w pierwotnie planowanym okresie festiwalu od 29 lipca do 01 sierpnia 2020 roku i jest pierwszą edycją cyfrowego festiwalu Wacken World Wide.

Wydarzenie ma pomóc fanom wytrwać w oczekiwaniu na planowany Wacken Open Air 2021. Internetowe transmisje będą bezpłatne i będzie można je oglądać na żywo na wacken-world-wide.com oraz na stronie internetowej Wacken, a także w aplikacji MagentaMusik 360 i MagentaTV.

Swoje występy zapowiedziały już: Blind Guardia, Heaven Shall Burn, In Extremo, Kreator i Beyond The Black.

Ale Wacken World Wide to nie tylko koncerty. To także wywiady na wyłączność, rozmów z artystami i spostrzeżenia zza kulis. Różnorodny program będzie transmitowany nie tylko z wirtualnej sceny, lecz także z siedziby fundacji Wacken.

" To dla nas ogromna przyjemność, że w końcu możemy ogłosić tę wiadomość. W ciągu ostatnich tygodni i miesięcy cały zespół pracował z ogromnym zaangażowaniem, aby wdrożyć nową koncepcję Wacken World Wide, aby stworzyć niespotykany, metalowy pakiet "

- powiedział współzałożyciel Wacken Open Air Festival, Thomas Jensen.

" Po odwołaniu przez pandemię tegorocznego sezonu festiwalowego nowy format stał się promykiem nadziei, który pozwala nam świętować z naszymi wiernymi fanami, partnerami i artystami w niespotykany dotąd sposób . Czekamy na Wasze opinie i reakcje i nie możemy się doczekać, aby przenieść Wacken na cały świat! "

- dodaje drugi ze współzałożycieli, Holger Hübner.

Innowacyjna technologia połączy artystów i widzów z całego świata. Wykonawcy wystąpią na żywo i będą zintegrowani z widzami za pomocą precyzyjnego śledzenia kamery. Innowacyjna technologia XR cyfrowo ożywi scenę.

Produkcja w specjalnie zbudowanym studiu połączy prawdziwe występy na żywo, pokazy świetlne i efekty sceniczne. Dzięki temu fani staną się aktywną częścią tego widowiska i poczują się, jakby widzieli swoich idoli na żywo.

Więcej informacji o programie wspierającym i nowościach o składzie już wkrótce.

Zobacz również: Nowy klip Kamelot! Elektryzujący występ z udziałem znanej wokalistki rozgrzewa do czerwoności [WIDEO]