Wacław "Vogg" Kiełtyka pomaga Ukraińcom. Wozi potrzebne leki na granicę [ZDJĘCIA]

Wacław "Vogg" Kiełtyka, gitarzysta Decapitated i Machine Head postanowił pomóc Ukraińcom. Na swoich social mediach poinformował, że organizuje wyjazd na granicę, aby pomóc w transporcie osób, które czekają na wjazdł do Krakowa. Przy okazji, by nie jechać pustym busem, zabrał potrzebne leki oraz rzeczy.

Kilka dni temu gitarzysta Decapitated poinformował o swoich planach i napisał, kiedy i gdzie odbędzie się zbiórka potrzebnych rzeczy, m.in. leków, żywności, śpiworów czy ciepłych ubrań. Odzew był naprawdę spory i wszystkie produkty zostały zawiezione przez muzyka do Ukraińców.

29 lutego 2022 Wacław "Vogg" Kiełtyka poinformował, że wrócił do Krakowa i udało mu się dostarczyć wszystkie produkty na stronę ukraińską.

Podkreślił, że cały czas jest potrzebna pomoc i w tym celu specjalnie utworzono konto Paypal dla osób, które chcą wpłacić pieniądze, za które zostaną kupione potrzebne rzeczy dla Ukraińców:

Wielu z Was pisało do nas z ofertą wsparcia, dlatego postanowiliśmy utworzyć konto PAYPAL. Za zebrane środki zakupimy lekarstwa, środki higieniczne i najpotrzebniejsze rzeczy.Mam nadzieję, że do nas dołączycie! PAYPAL: krkteam2022@gmail.com