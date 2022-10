Wdowa po Romualdzie Lipko krytykuje Cugowskiego: ''To dla mnie podłe''

Muzycy Budki Suflera oraz wdowa po Romualdzie Lipko opowiedzieli o relacji z Krzysztofem Cugowskim. Stwierdzili, że były wokalista formacji zachował się bardzo nieodpowiednio wobec zmarłego muzyka oraz miał rozpowiadać nieprawdziwe informacje.

W 2014 roku Budka Suflera zdecydowała się na zakończenie działalności, bo muzycy czuli, iż przekazali już wszystko i ten format już się wyczerpał. Artyści jednak po kilku latach postanowili wrócić do grania, jednak bez Cugowskiego, który uważa wszelkie działania po trasie pożegnalnej w 2014 są demolowaniem legendy.

Stosunki między muzykami Budki Suflera a Krzysztofem Cugowskim są dosyć chłodne. Mieczysław Jurecki, Tomasz Zeliszewski oraz Dorota Lipko w obszernym wywiadzie z Plejadą opowiedzieli o szczegółach tej relacji i wcale nie mają dobrego zdania na temat Cugowskiego. Muzycy twierdzą, że artysta miał rozpowiadać, że Lipko reaktywował zespół, gdy był już chory:

Wdowa wspomniała również o tym, że Cugowski zadzwonił do jej męża, gdy zdiagnozowano u niego raka. Według niej w ten sposób wokalista chciał wybadać sytuację:

Według mnie było to po to, żeby sprawdzić, jaki tak naprawdę jest stan Romka. Później przyszło pismo z kancelarii prawnej, żeby jak najszybciej rozwiązać Budkę Suflera. Najlepiej jeszcze przed wakacjami. To był początek czerwca. (...) Nie rozumiałam, jak to możliwe, że po tym, jak człowiek dowiaduje się, że przyjaciel jest śmiertelnie chory i zaczyna walkę o życie, przychodzi do niego z takim kwitem. To dla mnie tak podłe