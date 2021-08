Wdowa po basiście ZZ Top opowiedziała o jego ostatnich chwilach: "Miał wrócić do koncertowania"

Pod koniec lipca 2021 w swoim domu w Houston zmarł basista zespołu ZZ Top - Dusty Hill. W trakcie trasy koncertowej muzyk musiał zrobić sobie przerwę z powodu problemu z biodrem i na scenie zastępował go Elwood Francis, wieloletni techniczny grupy. W jakich okolicznościach odszedł basista ZZ Top? Wdowa opowiedziała o jego ostatnich chwilach.

ZZ Top wrócił do grania zaledwie kilka dni po śmierci basisty. Zobaczcie występ kapeli [WIDEO]

Wdowa po muzyku, Charleen McCrory, w końcu przerwała milczenie i postanowiła pożegnać swojego męża wyznając:

Był najczulszym, najbardziej opiekuńczym mężczyzną, którego mogłam poznać. Sporo osób nie wierzy w małżeństwo jak z bajki, ale my właśnie tak żyliśmy.

Kobieta przyznała, że byli nierozłączni i śmierć przyszła niespodziewanie:

Nie miał nas opuścić, to nie jego plan. Planem było przejść kolejną rundę fizjoterapii, żeby wyleczyć zapalenie kaletki. Miał wrócić we wrześniu na drugą odsłonę trasy.(...) Obudził mnie i zaczął ze mną rozmawiać, to była słodka rozmowa aż nagle przestał mówić i odszedł na zawsze.