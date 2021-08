Z okazji okrągłej rocznicy wydania "Czarnego Albumu", Metallica postanowiła wydać reedycję albumu oraz płytę z coverami. Na "The Metallica Blacklist", które ukaże się 10 września cyfrowo, a 1 października w wersji fizycznej, trafią aż 53 covery utworów z albumu "Metallica". W trackliście znalazły się utwory w wykonaniu takich artystów jak Miley Cyrus, Dave Gahan, Biffy Clyro, Sam Fender czy Weezer. Album ukazuje się razem z reedycją podstawowego krążka w ramach 30-lecia od premiery czarnego albumu.

Weezer podzielił się coverem Metalliki. Jak brzmi "Enter Sandman" w wersji kapeli?

Co rusz kolejni artyści dzielą się swoimi interpretacjami utworów Metalliki, które trafią na nadchodzące wydawnictwo. Dotychczas usłyszeliśmy covery m.in. St. Vincent, Biffy Clyro, Miley Cyrus czy Volbeat. Jak kawałek "Enter Sandman" brzmi w wersji grupy Weezer? Przekonajcie się na własne uszy:

"The Metallica Blacklist" to przypomnienie, dlaczego album sprawił, że Metallica trafiła do głównego nurtu oraz nowy wgląd w uniwersalne i ponadczasowe kompozycje. Na kompilację trafili artyści wykonujący country, elektronikę, hip-hop, punk, indie, rocka, metal, pop… Każdy z artystów nie tylko użyczył swojej kreatywności, ale także wybrał organizację charytatywną, której konto zasili część wpływów ze sprzedaży „Blacklist” – podzielone na równo z fundacją Metalliki All Within My Hands.