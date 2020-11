Wesołych świąt! Posłuchajcie diabolicznie złego mash-upu Mariah Carey i Metalliki

Pewien użytkownik YouTube'a poczuł klimat świąteczny już na początku listopada. Z tego powodu postanowił przygotować obrzydliwie paskudny mash-up Metalliki i Mariah Carey. Efekt jest diaboliczny, ale świąteczny, więc spokojnie możecie go dodawać do składanki wigilijnej 2020.

Mariah Carey i Metallica w obrzydliwym mash-upie

Nowy potworek to połączenie instrumentalnej wersji "All I Want For Christmas Is You" z riffami oraz wokalem Jamesa Hetfielda z "For Whom The Bell Tolls". Trzeba przyznać, że przynajmniej muzyka i wokal są w miarę zsynchronizowane. Chociaż chyba właśnie dlatego ten mash-up jest tak niepokojący. Nie wiemy - zadecydujcie sami:

Niedawno na temat nowego albumu Metalliki wypowiedział się ich basista, Robert Trujilo. W rozmowie z NME wyznał:

" Nie będę się wypowiadał w imieniu innych chłopaczków, ale dla mnie to bardzo fajny proces pisania, bo jest bardzo otwarty i każdy ma coś do powiedzenia. Dla mnie to cudowne, bardzo mi się to podoba. Jesteśmy w takiej relacji, że możemy ze sobą współpracować, cieszę się, że czeka na nas taka podróż i otwierają się dla nas kolejne drzwi. "