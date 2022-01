White Lies pokazał widowiskowy klip do "Am I Really Going To Die". To zapowiedź nowej płyty [WIDEO]

White Lies udostępnili trzeci singiel "Am I Really Going To Die", który zapowiada nowy album zatytułowany "As I Try Not To Fall Apart". Płyta ukaże się 18 lutego. Wśród inspiracji zespół wymienia album "Station to Station" Davida Bowiego oraz film “Ivans Xtc”. Najnowszy utwór został zobrazowany intrygującym teledyskiem.

White Lies z nowym singlem "Am I Really Going To Die". To zapowiedź płyty "As I Try Not To Fall Apart" [WIDEO]

Charles Cave, basista zespołu, powiedział na temat utworu:

Tekstowo "Am I Really Going to Die" porusza temat, który nie jest obcy White Lies, ale muzycznie stanowi nowy rozdział. Jest to pierwsza część dwuutworowej opowieści o zarozumiałym gorliwcu, któremu postawiono diagnozę nieuleczalnej choroby oraz o różnych etapach godzenia się z nią. Tekst utworu jest luźno zainspirowany postacią wielkiego Danny'ego Hustona z filmu "Ivans XTC", zaś muzycznie Davidem Bowiem z okresu "Station to Station".

Utworowi towarzyszy pomysłowy teledysk wyreżyserowany przez Balana Evansa, który tak mówi o swoim pomyśle:

Ta piosenka ma w sobie tak wiele historii, że dość łatwo było wpaść na koncepcję. Tak jakby sama wyłoniła się z tekstu. Rozmawiałem z przyjacielem, który opowiadał o tym, jak został potrącony przez samochód i obudził się na ziemi z ludźmi pochylającymi się nad nim. Poczułem, że jest to wyjątkowa perspektywa. Ten punkt widzenia wydawał mi się bogaty w potencjał fabularny, coś, co chciałem zbadać i poeksperymentować, a co najważniejsze, tak dobrze wpasowywał się w tematykę piosenki.

Zobaczcie, jak prezentuje się nowy teledysk White Lies:

"Am I Really Going To Die" to kolejna zapowiedź albumu "As I Try Not To Fall Apart". Do tej pory zespół ujawnił dwa inne single - tytułowy "As I Try Not To Fall Apart"oraz "I Don't Want To Go To Mars". Zgodnie z zapowiedziami nowy album White Lies to powrót do korzeni.

Materiał został zrealizowany podczas dwóch sesji nagraniowych w studiach Sleeper Sounds i Assault & Battery w zachodnim Londynie, we współpracy z Edem Bullerem, który pracował nad wieloma albumami zespołu, w tym nad debiutanckim "To Lose My Life...", oraz Claudiusem Mittendorferem (Weezer, Panic! At The Disco).

White Lies zagra w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Zespół regularnie koncertuje w Polsce. 4 maja 2022 po raz kolejny White Lies wystąpi w Polsce – w warszawskim klubie Progresja. Informacje szczegółowe dostępne są na stronie agencji Follow The Step.