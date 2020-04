Wielka gratka dla fanów Within Temptation. Zobacz najbardziej kultowe show w karierze zespołu

Koncert "Black Symphon", bo o nim mowa, jest dotychczas najbardziej zaangażowanym występem Within Temptation. Koncert odbył się 7 lutego 2008 roku w arenie Ahoy w Rotterdamie.

Within Temptation - zobacz koncert okrzyknięty "Najlepszym Show na Ziemi"

Zorganizowane z nieprawdopodobnym rozmachem show obejmowało wiele zmian kostiumów, spektakularne oświetlenie oraz efekty pirotechniczne. Wszystko to zostało dodatkowo urozmaicone przez efekty audiowizualne prezentowane na umieszczonym na scenie wielkim ekranie video o powierzchni 400 m².

Na scenie prócz Within Temptation wystapiła 60 – osobowa The Metropole Orchestra, 20 – osobowy chór klasyczny The Pa'dam Choir, 8 – osobowa grupa akrobatów teatralnych – Close Act Theater Group, oraz specjalnie zaproszeni goście: George Oosthoek (Orphanage), Anneke van Giersbergen (ex – The Gathering) oraz Keith Caputo (ex – Life of Agony).

Koncert był filmowany przez 14 kamer HD.

Obejrzyj "Black Symphony" Within Temptation

Brytyjska edycja czasopisma Kerrang! określiła ten koncert jako: "Najlepszy Show na Ziemi".

Within Temptation pokaże swój spektakularny koncert na swoich social mediach. Transmisja odbędzie się już w najbliższy czwartek, 30 kwietnia 2020 o godz. 20.30.

Podczas koncertu będziemy mogli usłyszeć największe przeboje zespołu w niezwykłych aranżacjach. Wśród nich znajda się między innymi "Mother Earth", "Stand My Ground" i "All I Need".

