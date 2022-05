Wiemy, kto dołączy do Rock and Roll Hall of Fame. Jest metalowy zespół!

Poznaliśmy tegorocznych artystów, którzy zostaną wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame. Jest wśród nich jeden metalowy zespół, a także... Eminem.

Rock and Roll Hall of Fame - oto lista finalistów w 2022 roku

To wiemy już oficjalnie - Judas Priest zostanie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame w 2022 roku. Zespół nie zostanie jednak wprowadzony jako "performer" tylko w kategorii Musical Excellence Award. Jeśli chodzi natomiast o "performerów", to "zaszczytu" dostąpią Dolly Parton, Duran Duran, Lionel Richie, Eurythmics, Carly Simon oraz... Eminem.

Nagroda "Musical Excellence" jest nadawana "artystom, muzykom, kompozytorom i producentom, których oryginalność miała ogromny wpływ na muzykę", co zdaje się być idealnym wyróżnieniem dla Judas Priest. W 2010 roku twórcy HOF przyznali, że ta kategoria daje im możliwość na "wyróżnienie ludzi, którzy zwykle mogliby nie zostać wzięci pod uwagę w innej kategorii".

Jak zauważa Blabbermouth, to Judas Priest jest drugim zespołem, który otrzymał nagrodę w kategorii Musical Excellence - E Street Band był pierwszy. W zeszłym roku wyróżniono natomiast metalowego gitarzystę Randy'ego Rhoadsa, który przez lata grał w zespole Ozzy'ego Osbourne'a i Quiet Riot.

Jak czytamy w oświadczeniu włodarzy Hall Of Fame, do galerii sław zostaną wprowadzeni obecni muzycy Judas Priest, czyli Rob Halford (wokale), Ian Hill (bas), Glenn Tipton (gitara) oraz Scott Travis (perkusja), a także byli członkowie zespołu - K.K. Downing (gitara), Les Binks (perkusja) oraz zmarły perkusista Dave Holland.

Sprawę na łamach Billboardu skomentował Rob Halford:

Wow, to jest ekscytujące! Nareszcie. Nareszcie się to udało. I alleluja, nareszcie jest kolejny metalowy zespół w Hall of Fame! To jest błogosławieństwo, na które wszyscy czekaliśmy.

Ceremonia wprowadzenia wykonawców odbędzie się 5 listopada 2022 roku w Microsoft Theater w Los Angeles. Później zostanie wyemitowana na HBO i HBO Max.

Wprowadzeni w kategorii "performer":

PAT BENATAR

DURAN DURAN

EMINEM

EURYTHMICS

DOLLY PARTON

LIONEL RICHIE

CARLY SIMON

Nagroda Musical Excellence: