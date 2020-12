Within Temptation opublikował klip do nowego singla "The Purge"

Within Temptation z klipem do "The Purge". Jak prezentuje się wideo do nowego singla kapeli?

Holenderska grupa Within Temptation opublikowała teledysk do utworu "The Purge", który swoją premierę miał 20 listopada 2020 i spotkał się z ciepłym przyjęciem fanów. Jak prezentuje się klip do nowego utworu Within Temptation?

Within Temptation opublikował klip do singla "The Purge" [WIDEO]

"The Purge" jest kolejnym po "Entertain You" singlem promującym nadchodzące wydawnictwo. Sharon den Adel tak opowiedziała o tym kawałku:

Tematyka "The Purge" obraca się wokół autorefleksji i poszukiwania odkupienia. Nikt nie przechodzi przez życie bez blizn albo bez zadawania ran innym, zawsze też będą pojawiały się chwile w twoim życiu, kiedy będziesz kwestionować swoje wybory. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że popełniłeś błędy, wyrządzając krzywdę nie tylko innym, ale i sobie. Wyznanie i przyznanie się do tych błędów oraz zaakceptowanie ich, to może być bardzo bolesny proces, ale jest konieczny, gdy brzemię staje się zbyt ciężkie.

Zobaczcie, jak prezentuje się najnowszy teledysk od Within Temptation:

Within Temptation wystąpi w Polsce w 2021

Within Temptation zagra 11 czerwca 2021 roku na PGE Stadionie Narodowym. Kapela będzie gościem specjalnym Iron Maiden podczas tournée Legacy of the Beast 2021, która rozpocznie się właśnie w Polsce.