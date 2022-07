Zobacz najnowszy teledysk Within Temptation, który przymierza się do wydania kolejnego, studyjnego albumu.

Within Temptation podzielili się teledyskiem do najnowszego singla „Don’t Pray For Me”. Wideo przedstawia zespół występujący w gigantycznej świątyni, a przeplatane jest surrealistycznymi portretami i okultystycznymi obrazami.

Within Temptation pokazuje okultyzm w klipie do "Don't Pray For Me" [WIDEO]

Sharon den Adel tak opowiedziała o najnowszym utworze Within Temptation:

"Don’t Pray For Me" walczy z narzucaniem innym przekonań i lęków oraz daje świadectwo akceptacji własnej podróży każdego z nas. To hymn o konfrontacji z faktem, że przekonania mogą być płynne, różnorodne lub, szczerze mówiąc, odmienne. Piosenka opowiada o umożliwieniu ludziom podążania za własnym przeznaczeniem.

Zobaczcie, jak prezentuje się klip do "Don't Pray For Me":

Oglądaj

''Don’t Pray For Me'' to czwarty singiel Within Temptation, który pracuje nad nową płytą. Album ma się ukazać w przyszłym roku. Grafik kapeli jest wypełniony koncertami na europejskich letnich festiwalach, trasą po Stanach Zjednoczonych z Iron Maiden i wspólną europejską trasą wraz z Evanescence jesienią 2022 roku.

Within Temptation będziemy mogli zobaczyć na żywo już 24 lipca 2022 na PGE Narodowym przez występem Iron Maiden.